Juventus, è sfida al Barcellona per la rivelazione Piatek

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

L'avvio di stagione esplosivo di Krzysztof Piątek con la maglia del Genoa ha catturato l'attenzione di molti club. I due più agguerriti, secondo quanto riporta il quotidiano catalano Mundo Deportivo, sarebbero Barcellona e Juventus. Entrambe le società considerano il polacco un ottimo prospetto in vista del futuro e visioneranno per tutta la stagione, con l'idea di tentarne l'acquisto in estate.