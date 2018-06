© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Fumata bianca in arrivo per l'affare che potrebbe presto portare Joao Cancelo alla corte di Massimiliano Allegri alla Juventus. Il weekend ha portato a un'accelerata dovuta anche ai problemi riscontrati nella trattativa con il Manchester United per Darmian. Il Valencia ha ricevuto buone notizie da Bruxelles con la sospensiva della multa da 23,4 milioni per presunti aiuti di Stato comminata nel 2016. Per questo adesso si parla sì di 40 milioni di euro, ma con una formula che potrebbe velocizzare la chiusura. La Vecchia Signora è pronta a versare 10 milioni subito per il prestito oneroso con riscatto obbligatorio fissato a 30 milioni di euro. Il giocatore ha da tempo dato il proprio via libera, adesso il semaforo verde pare più vicino che mai. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.