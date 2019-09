© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Attraverso i propri canali ufficiali, la Juventus ha diramato pochi minuti fa la lista consegnata alla UEFA per la partecipazione alla prossima Champions League (esordio il 18 settembre contro l'Atletico Madrid in trasferta). Restano fuori Emre Can, l'infortunato Chiellini e Mandzukic.

Portieri: 1 Szczesny, 31 Pinsoglio, 77 Buffon

Difensori: 2 De Sciglio, 4 de Ligt, 12 Alex Sandro, 13 Danilo, 19 Bonucci, 24 Rugani, 28 Demiral

Centrocampisti: 5 Pjanic, 6 Khedira, 8 Ramsey, 14 Matuidi, 25 Rabiot, 30 Bentancur, 16 Cuadrado

Attaccanti: 7 Ronaldo, 10 Dybala, 11 Douglas Costa, 21 Higuain, 33 Bernardeschi