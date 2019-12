© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sono note le possibili avversarie della Juventus agli ottavi di finale di Champions League. Solo cinque le possibilità, considerato che i bianconeri non possono affrontare l'altra qualificata dello stesso girone né le italiane. Si va dallo spauracchio Real Madrid all'eventuale remake di due anni fa contro il Tottenham, stavolta però con José Mourinho allenatore. Il Borussia Dortmund che ha avuto la meglio dell'Inter è avversario da non sottovalutare e fu incrociato nel 2015 proprio agli ottavi. Il Chelsea rimanda all'anno del ritorno in Champions nel 2012 ma anche all'ottavo di finale del 2009, dove ebbero la meglio i blues allora allenati da Hiddink. Il Lione di Rudi Garcia è tra le papabili avversarie il più abbordabile:

Queste le possibili avversarie:

BORUSSIA DORTMUND

CHELSEA

LIONE

REAL MADRID

TOTTENHAM