Juventus, effetto Chiellini sulla difesa: con lui in campo zero gol subiti

E' subito effetto Chiellini sulla Juventus. Il capitano bianconero contro il Brescia è tornato in campo e contro la SPAL ha giocato dal primo minuto restando in difesa per 57 minuti. Come riporta Tuttosport, con lui i dati della retroguardia bianconera sono incredibili: zero gol subiti negli 80 minuti giocati con l'azzurro in campo e molta più solidità, che anche ieri è venuta meno quando Chiellini era già in panchina e Rugani ha regalato un rigore alla Spal. Difficilmente contro il Lione, il capitano bianconero sarà in campo ma avrà una settimana per riposarsi e pensare all'Inter.