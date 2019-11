© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'effetto di Cristiano Ronaldo non ha portato solo un grande aumento di like e di incassi, ma anche ad aumenti salariali per i suoi compagni di squadra. Sì perché tutti i giocatori bianconeri che hanno rinnovato il contratto in seguito all'arrivo del portoghese, hanno potuto godere di un aumento ingente dei salari. Bonucci è solo l'ultimo di una lunga lista iniziata con Pjanic e su cui sono presenti anche Khedira, Alex Sandro, Rugani e Mandzukic, oltre a Cuadrado che presto passerà dagli attuali 3,5 milioni a stagione a 5 milioni con la firma del prolungamento. Un effetto anche sui calciatori comprati in estate, come De Ligt, Rabiot e Ramsey, che prendono ben più di 7 milioni a stagione, abbattendo il tetto ingaggi precedente all'arrivo di CR7. A riportarlo è Il Corriere di Torino.