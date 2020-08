Juventus eliminata dalla Champions, La Stampa: "Progetto ridotto in coriandoli"

Una piccola Juventus viene sfrattata dalla Champions. Eliminata da un Lione inferiore in tutto ma non nel cuore, fermo da mesi a parte il galà di Coppa di Lega, capace di resistere a Ronaldo unica luce d'una squadra irriconoscibile. La Stampa in edicola questa mattina si concentra anche sul futuro di Maurizio Sarri: chissà se sarà ancora lui il tecnico delle Juventus, visto che il progetto bianconero è ridotto in coriandoli