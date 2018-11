Juventus, emergenza a centrocampo: tre nomi sul taccuino di Paratici

© foto di J.M.Colomo

Emergenza a centrocampo per la Juventus. Come si legge sulle pagine di Tuttosport Paratici si muove per cercare di regalare ad Allegri un centrocampista già a gennaio. Il primo nome è quello di Adrien Rabiot del PSG. Il suo contratto col il club francese scadrà al termine della stagione ed il ragazzo ha rifiutato ogni proposta di rinnovo. La Juventus lavora per portarlo in Italia a parametro zero ma Paratici vorrebbe anticipare i tempi: il problema è che il PSG è un osso duro e per una questione di principio non vuole mollare. Occhio anche ad Aaron Ramsey dell'Arsenal, sul quale c'è da registrare il forte interesse del Bayern Monaco. Infine Christian Eriksen del Tottenham: il danese ha già manifestato malcontento, lasciando intuire disponibilità a guardarsi intorno.