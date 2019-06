Juventus, Emerson Palmieri è più di un indennizzo: è un obiettivo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Emerson Palmieri è molto più di un semplice indennizzo per permettere a Maurizio Sarri di approdare alla Juventus. L'esterno della Nazionale italiana, viene seguito dai bianconeri fin dal 2017 e solo qualche problema fisico ne ha bloccato l'ascesa che invece pare aver cominciato nella stagione in Blues. Secondo quanto riporta Tuttosport, l'esterno ex Roma è un obiettivo che va oltre la trattativa per il prossimo tecnico juventino, e che resterebbe tale anche nel caso in cui non venisse inserito nell'affare.