Juventus, Emerson Palmieri il sostituto di Alex Sandro

vedi letture

Come si legge sulle pagine di Tuttosport, qualora la Juventus dovesse decidere di cedere Alex Sandro in estate, con il brasiliano che piace tanto al PSG, Fabio Paratici ha già le idee chiare per l'eventuale sostituto dell'ex Porto: Emerson Palmieri del Chelsea. L'italo-brasiliano potrebbe arrivare anche se Alex Sandro restasse: prima vice, poi erede. Ed in quel ruolo tornerà anche Luca Pellegrini, in prestito al Cagliari fino al termine della stagione.