Juventus, Emerson Palmieri solo in caso di addio di Alex Sandro

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Emerson Palmieri per la Juventus 2019/20. Il terzino italo-brasiliano, attualmente impegnato con la nazionale di Roberto Mancini, piace a Fabio Paratici e potrebbe rientrare in Italia due anni dopo il suo sbarco a Londra. Il suo arrivo però, scrive 'Tuttosport', è vincolato alla cessione di Alex Sandro: l'ex Porto piace a PSG e Manchester United, è sul mercato, ma servirà l'offerta giusta che al momento ancora non è arrivata.