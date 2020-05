Juventus, Emerson resta in cima alla lista: Alex Sandro può aiutare i bianconeri

La Juventus continua a pensare a Emerson Palmieri per sistemare la fascia in vista della prossima stagione. L'esterno italo-brasiliano vorrebbe tornare in Italia e i bianconeri stanno lavorando per trovare l'offerta giusta da presentare al Chelsea. I Blues, prima della pandemia, avrebbero chiesto 40 milioni di euro, ma adesso potrebbero accontentarsi di 25-30 milioni. I dirigenti juventini sono pronti a mettere sul piatto anche Alex Sandro, ma a quel punto da Londra dovrebbero integrare lo scambio con un contributo cash. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.