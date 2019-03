Juventus-Empoli, le formazioni ufficiali: Dybala titolare, fuori Spinazzola

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Formazione titolare al completo, tolto ovviamente Cristiano Ronaldo, per Massimiliano Allegri contro l'Empoli. 4-3-3 per i bianconeri, 3-5-2 per i toscani che vorrebbero limitare i danni in casa della capolista.

Juventus (4-3-3)

Szczesny; Joao Cancelo, Rugani, Chiellini, Alex Sandro; Can, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi, Mandzukic, Dybala.

Empoli (3-5-2)

Dragowski; Veseli, Maietta, Dell'Orco; Di Lorenzo, Traoré, Bennacer, Krunic, Pajac; Farias, Caputo.