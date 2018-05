Juventus-Emre Can, adesso sì: Marotta accetta la clausola rescissoria

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ultimi dettagli per il passaggio di Emre Can dal Liverpool alla Juventus. Ventiquattro anni, l'ex Bayern Monaco e Bayer Leverkusen sbarcherà a Torino in regime di svincolo: il giocatore ha chiesto l'inserimento di una clausola rescissoria e secondo l'edizione odierna di Tuttosport, Marotta e Paratici hanno accettato l'inserimento. Pronto, a meno di clamorosi ma inattesi colpi di scena, il sì definitivo.