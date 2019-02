© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nel corso della lunga intervista concessa a Tuttosport, il centrocampista della Juventus Emre Can ha parlato anche di Cristiano Ronaldo: "È il più grande del mondo, ma nello spogliatoio lui è uguale agli altri e si comporta in modo naturale. È un calciatore pazzesco, credo che nessuno potrà raggiungerlo. E poi c'è il suo atteggiamento fuori dal campo: bravo ragazzo, estremamente umile. Mi ha sorpreso questo aspetto caratteriale. Cristiano alza il livello. Lo vedi allenarsi e pensi che puoi solo imparare da lui e quindi di impegni di più. Lo vedi in campo e ti dà sicurezza, di spinge a dare ancora di più. È di grande ispirazione come solo i grandissimi giocatori possono essere".