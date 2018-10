Juventus, Emre Can: "Felice di essere tornato in Nazionale"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Emre Can due giorni fa è stato convocato dalla nazionale tedesca per sostituire alcuni giocatori infortunati. Il numero 23 juventino, attraverso il suo profilo ufficiale di Twitter, ha svelato di essere felice di essere tornato al seguito della Germania: "Felice di essere tornato con la Germania per i prossimi match contro Olanda e Francia", ha scritto Emre Can.