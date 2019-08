© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Novità sul futuro di Emre Can. La Juventus potrebbe cedere, spiega Tuttosport, il centrocampista arrivato in bianconero a parametro zero: non è tra i primi nomi di Maurizio Sarri ma in caso di una proposta potrebbe partire. Non è considerato incedibile e rischia forte, in caso di permanenza, anche in ottica lista Champions. Sul giocatore c'è il Bayern Monaco ma piace anche al Paris Saint-Germain.