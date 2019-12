© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Con Sami Khedira che dovrà stare fuori per almeno tre mesi, tornano a mischiarsi le carte del mazzo di Sarri anche in ottica Champions League. Torna in corsa Emre Can, che è stato fortemente colpito dalla decisione della Juventus di lasciarlo fuori dalla lista a inizio stagione.

Più alternative - Ovviamente il ko del tedesco servirà per responsabilizzare gli altri centrocampisti, con Bentancur che scalpita e lo stesso Emre che vorrebbe scalare le gerarchie in mezzo. Il problema è che per il tecnico juventino, l'ex Liverpool non rappresenta il prototipo del calciatore che serve al suo calcio e dunque non è da escludere che si torni sul mercato, allontanando definitivamente il centrocampista di origine turca dalla Continassa. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.