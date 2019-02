© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Intervistato da Tuttosport, il centrocampista della Juventus Emre Can, ha parlato della differenza fra il calcio italiano e quello inglese: "La serie A è ovviamente più tattica, ma questo non è un limite, anzi, lo ritengo un miglioramento. Imparo cose che prima non sapevo. La differenza che mi ha colpito di più è che in Inghilterra giochi sempre davanti ad uno stadio esaurito, qui invece impressiona vedere ampi spazi vuoti in certi stadi. Però in compenso lo Stadium è pazzesco, c'è un atmosfera eccezionale che posso paragonare a quella di Anfield.