Ai microfoni di DAZN, il centrocampista della Juventus Emre Can ha commentato il pareggio contro l'Inter: "Nel secondo tempo abbiamo giocato meglio - riporta Fcinternews.it -. Abbiamo iniziato la partita con la difesa a tre, poi nella ripresa siamo passati a quattro e devo dire che la situazione è migliorata. Io mi trovo a mio agio anche a giocare in difesa, lo abbiamo provato in allenamento. Cerco di fare del mio meglio lì per aiutare la squadra come sempre, a prescindere dalla posizione. Cristiano Ronaldo ha segnato il suo 600esimo gol con i club? Pazzesco, non ci sono parole per descriverlo. È incredibile".