Al termine del match stravinto dalla Germania contro l'Irlanda del Nord, Emre Can ha risposto così ai giornalisti che gli chiedevano di un possibile addio alla Juventus, club nel quale il tedesco sta trovando poco spazio: "Il futuro? Sono ancora un giocatore della Juve. Ovviamente non sono soddisfatto della situazione, ma continuo a spingere sull'acceleratore e a dare il 100% in allenamento. Sto cercando di cambiare la mia situazione, nessun giocatore è felice quando non gioca, e questa è la mia situazione a Torino in questo momento. In inverno dovrò pensare a quello che ha più senso per me, io mi vedo di sicuro alla Juve, ma la situazione deve cambiare", riporta TuttoJuve.com.