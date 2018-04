Juventus-Emre Can, pista aperta ma serve ancora tempo per la risposta

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ultime sul mercato della Juventus direttamente da La Gazzetta dello Sport. Per il centrocampista del Liverpool Emre Can (attualmente infortunato) la pista è apertissima: serve ancora poco tempo per la risposta del tedesco in uscita dai Reds. A meno di intromissioni, sarà lotta col Bayern (come per Martial). Dal Portogallo, intanto, affiora un interesse della Juve per l’ex Samp Bruno Fernandes, Sporting Lisbona e clausola di 100 milioni (troppo alta).