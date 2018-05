Juventus, Emre Can sbarcherà in Italia prossima settimana

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ultime sul futuro di Emre Can dal quotidiano Tuttosport, secondo cui l'oramai ex Liverpool sbarcherà a Torino all'inizio della prossima settimana. L'affare non è più in dubbio ed il tedesco sarà il centrocampista più pagato della rosa con 6 milioni netti di ingaggio, più dei vari Khedira, Pjanic o Matuidi.