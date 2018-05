Juventus-Emre Can, test segreto a Monaco un mese fa: visite ok

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La schiena di Emre Can sta bene, ormai quasi benissimo, ed è una delle ragioni che hanno convinto la Juventus ad affondare senza indugi: il centrocampista - scrive oggi La Gazzetta dello Sport - è un bianconero in pectore anche perché integro fisicamente. Tradotto: da luglio sfreccerà a Torino. Il tedesco è stato fuori per nove lunghe settimane, causa scivoloso guaio alla schiena, ma già un mese fa - si legge - è stato visitato attentamente dalla Signora: un test, segreto, dalle parti di Monaco per analizzare da vicino il problema che ha tolto al mediano dei Reds il sogno Mondiale. Insomma, il decorso è stato monitorato e con soddisfazione è stata osservata l’efficacia della terapia conservativa: nei fatti, ha impedito un temuto intervento chirurgico. Anche lunedì c’è stato un nuovo check (positivo) a Francoforte, la città in cui la famiglia di Emre si è trasferita dalla Turchia.