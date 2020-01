© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Via Emre Can, dentro Paul Pogba. Come si legge sulle pagine di Tuttosport la Juventus è pronta a lasciar partire il tedesco ex Liverpool, finito ai margini del progetto bianconero. Su Emre Can c'è l'interesse forte del Borussia Dortmund, con il giocatore pronto a tornare in patria per giocare con continuità e non perdere l'Europeo. Al suo posto, nell'immediato, potrebbe anche non arrivare nessuno. Il vero sostituto arriverà in estate ed il maggior canditato, Real Madrid permettendo, resta Paul Pogba. Il polpo da tempo vuole lasciare il Manchester United e sogna di riabbracciare i suoi compagni juventini.