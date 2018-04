Juventus, entro dieci giorni la risposta definitiva di Emre Can

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport questa mattina, la Juventus aspetta una risposta definitiva da parte di Emre Can entro i prossimi 10 giorni, ovvero entro la metà di aprile. Il giocatore si è detto sempre molto attratto dalla Serie A ma ci sono ancora alcuni dubbi sulla sua volontà di lasciare o meno la Premier League. In ogni caso resta il preferito dei bianconeri, che in mano hanno già pronto un contratto da fargli firmare da 5 milioni di euro per i prossimi cinque anni.