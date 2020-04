Juventus, entro domenica rientreranno tutti i giocatori dall'estero: poi la quarantena

vedi letture

Entro la giornata di domenica, spiega Repubblica.it, dovrebbe chiudersi il rientro dei nove calciatori che hanno lasciato l'Italia per tornare al proprio paese in casa Juventus. Per i nove bianconeri sarà necessario un periodo di isolamento: se gli allenamenti dovessero riprendere il 4 maggio, i tempi sarebbero stretti considerati i 14 giorni di quarantena. Domani arriveranno ulteriori indicazioni dopo la riunione tra la Federcalcio e il comitato tecnico-scientifico per le linee guida per allenamenti, con un ritiro per calciatori, staff tecnico, dirigenti e personale di servizio, che alla Juventus troverebbe la sede ideale nel J Hotel.