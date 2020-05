Juventus, entro venerdì gruppo quasi al completo: la scorciatoia per Rabiot e Higuain

vedi letture

Dopo il graditissimo ritorno di Cristiano Ronaldo alla Continassa avvenuto ieri dopo 14 giorni di quarantena, oggi sarà il turno di Cuadrado e Szczesny, che hanno terminato il periodo di isolamento e potranno nuovamente varcare i cancelli del Centro Sportivo juventino. Domani toccherà a Khedira e Matuidi, mentre Alex Sandro, Danilo e Douglas Costa potranno tornare a lavorare insieme agli altri altri a partire da venerdì. A quel punto il gruppo sarà quasi al completo, perché mancheranno solo Rabiot e Higuain, gli ultimi a essere tornati in Italia e decisamente in ritardo per quanto riguarda la quarantena. I bianconeri però potrebbero seguire l'esempio di Ibrahimovic: due tamponi negativi e una deroga dell'Azienda per la tutela della salute, potrebbero permettergli di tornare in anticipo e riprendere insieme agli altri la preparazione alla ripresa. La Juve, dopo il via libera del Cts arrivato ieri per gli allenamenti collettivi, ci sta pensando, perché avere tutto il gruppo unito il prima possibile potrebbe essere d'aiuto quando la Serie A tornerà in campo. A riportarlo è Tuttosport.