Juventus, esami per Demiral. Effetto sul mercato: Rugani non si muove

La sensazione è che l’infortunio di Demiral possa essere serio. Il retrogusto amaro della serata vittoriosa all’Olimpico della Juventus potrebbe essere rappresentato da un lungo periodo di stop del difensore turco, tra i migliori dell’ultimo periodo. Stamani, a Torino, gli esami strumentali daranno un responso più preciso sulla distorsione al ginocchio sinistro rimediata intorno al quarto d’ora di gara.

Il giocatore è uscito dall’Olimpico in stampelle, ed è stato accompagnato fino al pullman a bordo di una camionetta medica di servizio. Peccato perché per lui era stata anche la gara della prima marcatura in maglia bianconera. Una serata storta che condividerà con Nicolò Zaniolo, che in queste ore sarà sottoposto a intervento chirurgico a Villa Stuart, a seguito della rottura dei legamenti crociati: stagione finita ed Europei a rischio.

Note stonate a parte, la Juve chiude il girone d’andata in testa alla classifica staccando l’Inter di due lunghezze. Il titolo di campioni d’inverno non consegna alcun trofeo ai bianconeri, ma certamente concede loro la consapevolezza di avere ancora qualcosa in più rispetto ai diretti avversari per lo Scudetto. “Abbiamo fatto 48 punti, cambiato modo di giocare e di allenarsi. Le problematiche a livello di infortuni ci hanno limitato, ma stiamo facendo bene – ammette Sarri -. Ho la sensazione che possiamo migliorare”.

L’infortunio di Demiral ha un effetto immediato anche sul mercato. Impensabile allo stato attuale valutare la cessione di Rugani, di fronte al rientro di Chiellini ancora da valutare e le condizioni di De Ligt (ieri tra i migliori in campo) che restano da monitorare per via di noie al pube e in particolare a una spalla. D’altronde nel pre gara dell’Olimpico lo stesso Fabio Paratici aveva frenato sul possibile trasferimento sull’allievo di Sarri già ai tempi di Empoli: “Lui è uno importante. Ha vinto tanto con noi e credo venga sottovalutato”. Per adesso, meglio averne uno in più in organico e non rischiare.