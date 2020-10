Juventus, escluse lesioni muscolari per Ramsey. Le sue condizioni verranno monitorate

vedi letture

E' tornata anche oggi al lavoro la Juventus, informa il sito ufficiale del club bianconero: in attesa dei rientri dei Nazionali, il gruppo ha continuato a lavorare al Training Center, con vista sulla trasferta di Crotone, in programma per sabato. I bianconeri hanno dunque proseguito la preparazione con una seduta mattutina in palestra. Domani i ragazzi di Mister Pirlo si alleneranno invece al pomeriggio. Gli esami cui è stato sottoposto oggi Aaron Ramsey hanno escluso lesioni muscolari e le sue condizioni verranno monitorate di giorno in giorno.