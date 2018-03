Juventus, Expo Udinese: quanti talenti nel mirino bianconero

© foto di Federico Gaetano

Come si legge sulle pagine di Tuttosport, la sfida fra Juventus e Udinese sarà anche l'occasione per i dirigenti juventini per osservare da vicino alcuni talenti di casa Udinese che da tempo sono sul taccuino di Marotta. Il primo è Silvan Widmer, terzino svizzero considerato l'erede naturale di Lichtsteiner anche in Nazionale: piace da almeno tre anni, su di lui ci sono anche le milanesi e un paio di club in Premier. Widmer non sarà l'unico osservato speciale: da tenere sotto osservazione anche Barak, Fofana e Jankto.