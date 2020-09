Juventus, fatta per Romero all'Atalanta: scambio di documenti in corso

E' fatta per il passaggio di Cristian Romero dalla Juventus all'Atalanta. Spiega Sky Sport che l'accordo tra le parti è stato trovato: valutato 25 milioni dai bianconeri, è fatta in prestito (che sarà biennale, come da noi anticipato ieri) con riscatto legato a determinate condizioni. E' arrivato il placet della Juve per l'addio.