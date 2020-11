Juventus, fattore CR7: con lui in campo aumentano i gol e la media punti

Con Cristiano Ronaldo in campo, la Juventus si trasforma. Come si legge sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, con il portoghese la media gol raddoppia (da 1,4 a 2,8 a partita) ed aumentano anche punti. Senza CR7 cono 1,6 a partita, con l'asso bianconero in campo diventano 2,2 ogni 90 minuti. I numero non mentono mai, senza Ronaldo la Juventus fatica tantissimo.