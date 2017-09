© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Tuttosport in edicola oggi fa il punto sul mercato della Juventus, che attualmente detiene il cartellino di 52 giocatori in giro per l'Italia e non solo in prestito. Non ne fa ancora parte ma potrebbe diventare presto nome nuovo della lista Andrea Favilli. L'attaccante dell'Ascoli, classe 1997, si avvia ad essere a tutti gli effetti un giocatore della Juventus per un'operazione complessiva di 10 milioni.