Juventus, Federico Chiesa ha scelto: indosserà la maglia bianconera numero 22

La Juventus, attraverso il proprio sito ufficiale, ha reso nota la propria lista di giocatori per la prossima edizione di Champions League: la Vecchia Signora farà il suo esordio in Champions League il 20 ottobre a Kiev contro la Dinamo e, oltre agli ucraini, nella fase a gironi affronterà il Barcellona e il Ferencváros. Si apprende così la scelta del numero di maglia di Federico Chiesa: l'ex Fiorentina, non potendo prendere il numero 25, ha optato per la 22.