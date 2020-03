Juventus, Ferran Torres può essere un'occasione. Scade con il Valencia nel 2021

La Juventus potrebbe puntare su Ferran Torres per rinforzare il proprio attacco. Considerando che i bianconeri vogliono svecchiare, magari cedendo Douglas Costa, lo spagnolo classe 2000 è uno dei profili che più stuzzicano i dirigenti. È in scadenza 2021 - come riporta Tuttosport - e se non dovesse rinnovare (per ora non c'è l'intenzione) allora il Valencia sarebbe costretto a cederlo. La Juventus monitora, ma ci sono anche Real Madrid, Barcellona e Atletico Madrid.