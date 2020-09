Juventus, fiducia e ottimismo per Suarez. Si complica Dzeko dopo il ko di Zaniolo

Il Corriere della Sera oggi in edicola fa il punto sul futuro dell'attacco della Juventus. I bianconeri aspettano Luis Suarez, anche se come negli scorsi giorni, la trattativa è legata alla risoluzione della questione passaporto. E' necessario che lo ottenga affinché possa esser tesserato come comunitario. Non destano invece preoccupazione e problematica le altre questioni tra giocatore e club, la Juve tiene comunque viva anche la pista Edin Dzeko ma dopo il ko di Nicolò Zaniolo, trequartista della Roma, si complica ulteriormente.