© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Per quanto riguarda il futuro di Moise Kean, in casa Juve permane la fiducia bianconera sul fronte del prolungamento di un contratto in scadenza a giugno 2020, che i bianconeri vorrebbero portare al 2024, con ingaggio triplicato e che tuttavia non escluderebbe possibili cessioni. Il giocatore, rivela Tuttosport, piace da sempre allAajax ed è stato oggetto di un paio di sondaggi da parte del Paris Saint-Germain ultimamente.