Juventus, filo diretto con il PSG per sbloccare gli esuberi

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Juventus continua a mantenere i contatti con il Paris Saint-Germain per poter sistemare gli esuberi. L’obiettivo principale dei parigini rimane Paulo Dybala, anche se non ci sono mosse per poter arrivare alla Joya. Il club francese ha fatto un sondaggio anche per Mario Mandzukic, ma al momento il calciatore croato continua a preferire i bianconeri. Indipendentemente dalle trattative e dal PSG, la Juventus cercherà di sfoltire la rosa. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.