Juventus, finalmente Rabiot. Il francese batte Matuidi nei sondaggi

Ha avuto bisogno di mezza stagione, ma adesso Rabiot è arrivato. Il Corriere dello Sport, infatti, analizza il momento del centrocampista della Juventus, che adesso - si legge - ha tutta l'intenzione di non mollare più il posto da titolare che si sta conquistando con un inizio di 2020 convincente sotto ogni punto di vista. Trasformandosi in quel grande colpo a scoppio ritardato che la Juve sapeva di aver effettuato in estate ingaggiandolo a parametro zero dal PSG.

In vantaggio - Non a caso sono state puntualmente respinti al mittente tutti i sondaggi arrivati anche per il mercato invernale: prima il Tottenham, poi il Manchester United, infine l'Everton, tutti ci hanno provato ma la Juve ha sempre detto di no. Sui social, intanto, è in costante aumento il partito di chi vuole Rabiot (con Pjanic e Bentancur, ndr) punto fermo della Juve, al posto di un Blaise Matuidi al contrario finito nel mirino delle critiche anche ben oltre i propri demeriti.