Juventus-Fiorentina 0-3, la moviola di Gazzetta: "Serataccia per La Penna"

vedi letture

Serataccia per La Penna: così gazzetta.it analizza la prestazione arbitrale del direttore di gara in Juventus-Fiorentina, terminata 3-0 in favore dei viola con qualche episodio dubbio. Per il portale della rosea mancano il secondo giallo nei confronti di Borja Valero, poi sostituito da Prandelli proprio perché a rischio espulsione, nonché “almeno un rigore su Bernardeschi”. Inequivocabile il rosso a Cuadrado, ma anche il contatto Ronaldo-Castrovilli poteva portare a un penalty.