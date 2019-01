Fonte: Tuttojuve.com

Come riferito da Gazzetta.it, nei prossimi giorni Juventus e Fiorentina si incontreranno con ogni probabilità per definire il futuro di Marko Pjaca. Sul tavolo verrà valutata ogni soluzione, cercando di trovare un punto d'incontro per il destino del croato. Sullo sfondo il Fulham attende per valutare se avanzare o meno un'offerta ufficiale.