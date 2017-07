Juventus, fissato il prezzo per Cuadrado: 35 milioni

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Secondo La Gazzetta dello Sport, la Juventus avrebbe fissato il prezzo di Juan Guillermo Cuadrado. Per l'esterno colombiano, i bianconeri chiedono non meno di 35 milioni di euro. L'Arsenal è da tempo sulle tracce dell'ex Fiorentina, ma potrebbe inserirsi prepotentemente il PSG, soprattutto se dovesse andar via Lucas Moura.