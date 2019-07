© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'Everton prepara una vera e propria follia di mercato per Moise Kean. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, sul giovane e talentoso attaccante della Juventus è fortissimo infatti il pressing dei Toffees, che durante la missione a Londra di Paratici nei giorni scorsi hanno provato ad affondare il colpo.

Offerta da 40 milioni - Sarebbe questa la cifra che il club inglese è disposto a investire per acquistare il cartellino del classe 2000, cercato in Premier League anche dal Wolverhampton. La Juve, in ogni caso, intende mantenere un'opzione per riprendersi eventualmente il suo baby prodigio in futuro.