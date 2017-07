Juventus, folta concorrenza per Mandragora. Genoa avanti

Come riportato dal Corriere dello Sport, appare sempre più solida la pista che potrebbe riportare Rolando Mandragora al Genoa. Non si tratta, però, dell'unica pretendente per il talento della Juventus. Sulle sue tracce c'è anche il Cagliari che ha provato a sprintare mettendosi davanti al Bologna, ma il Grifone nelle ultime ore si è rifatto sotto, giocando una carta forse decisiva: il primo percorso di Mandragora, dalle giovanili alla prima squadra, tutto in rossoblù. Il giocatore sarebbe più sereno nel giocare un anno in un ambiente che conosce e in cui è cresciuto.