Juventus, Frabotta dagli azzurrini al rinnovo: firma a breve per la scommessa di Pirlo

Gianluca Frabotta sta vivendo un sogno dopo che Andrea Pirlo ha deciso di promuoverlo in prima squadra e di inserirlo tra le potenziali alternative della rosa della Vecchia Signora. Il giovane romano, è stato anche convocato in U21 per la prima volta e nei due prossimi incontri contro Islanda e Irlanda potrebbe anche esordire con gli azzurrini. Il giocatore dovrebbe rinnovare nei prossimi giorni passando dallo stipendio che percepiva con la squadra B, ovvero 80mila euro, a 200mila. Un altro motivo d'orgoglio per chi è stato preferito ad innesti internazionali come Alonso o Emerson Palmieri. A riportarlo è Il Corriere di Torino.