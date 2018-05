Juventus, futuro incerto per Allegri: potrebbe fermarsi un anno

© foto di www.imagephotoagency.it

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport è ancora tutto da scrivere il futuro di Massimiliano Allegri e dunque della panchina della Juventus. Il tecnico bianconero non ha ancora sciolto le riserve sulla prossima stagione, con tre opzioni da prendere in considerazione. La prima è quella della permanenza, con il club pronto ad esaudire le richieste di rivoluzione della rosa. La seconda l'addio con direzione Inghilterra, con Arsenal e Chelsea pronte a metterlo sotto contratto. Infine la terza: l'allenatore, parlando con gli amici più intimi, non ha escluso neanche l'ipotesi di prendersi un anno sabbatico per recuperare un po' di energie prima di riprendere ad allenare altrove.