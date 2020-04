Juventus, Gabriel Jesus bloccato da Guardiola: si tratta solo con Dybala sul piatto

vedi letture

Secondo quanto riportato da Tuttosport, la Juventus ha un grande obiettivo per il proprio attacco da provare a trattare in Premier League che risponde al nome di Gabriel Jesus. Il problema è Pep Guardiola, che non vuole assolutamente cederlo, e che potrebbe aprire al suo addio solo se sul piatto fosse messo il cartellino di Dybala, che i bianconeri però vogliono rinnovare. A prescindere da questo obiettivo però, i Citizens potrebbero essere interessati anche ad altri due giocatori, magari per un altro tipo di scambi: Douglas Costa e Miralem Pjanic.