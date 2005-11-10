Juventus, dalla Germania: occhi su Ebnoutalib dell'Eintracht. C'è anche il Tottenham

Younes Ebnoutalib è uno dei nomi più caldi del momento in Germania e il suo rendimento ha attirato l’attenzione di diversi top club europei. Secondo quanto riportato da Sky Sport Germania, tra gli interessati ci sono la Juventus e il Tottenham, che avrebbero già fatto sapere il loro gradimento all’entourage del giocatore. L’attaccante, 23 anni, è sotto contratto con l’Eintracht Francoforte fino al 2031.

Numeri da vetrina

In questa stagione Ebnoutalib ha segnato otto gol e fornito due assist in dieci presenze tra tutte le competizioni: sei reti in campionato e due in coppa. Un rendimento che lo ha reso un fattore importante della manovra offensiva dell’Eintracht Francoforte e che spiega l’interesse crescente sul mercato.

Il club prepara il ritocco dell’ingaggio

L’Eintracht Francoforte parte da una posizione comoda sul piano contrattuale, ma vuole blindare ulteriormente il suo attaccante. Erano già previsti colloqui con Markus Kosche, direttore sportivo che si è dimesso nei giorni scorsi, per un adeguamento dello stipendio. Il dossier passerà ora a Joti Chatzialexiou, erede designato.