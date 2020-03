Juventus, giocatori in libera uscita dopo lo stop forzato: staccare la spina era necessario

Il rinvio del campionato ha permesso alla Juventus di staccare la spina in un momento molto delicato della stagione. Come sottolinea Tuttosport, la sosta forzata ha permesso alla squadra di Sarri di ricaricare le energie: dopo la seduta di sabato, il tecnico ha lasciato liberi i giocatori, che si ritroveranno oggi pomeriggio per preparare la sfida contro il Milan di Coppa Italia.

Ronaldo al Clasico, Ramsey fa golf - E così, Ronaldo e compagni hanno impiegato la giornata di ieri per rilassarsi e dedicarsi agli hobby: CR7 è volato a Madrid per la supersfida tra Real e Barcellona, mentre Aaron Ramsey ne ha approfittato per giocare a golf con uno dei figli. De Ligt, insieme alla fidanzata, ha girato la città, mentre Danilo ha trascorso diverse ore al Parco Valentino. Paulo Dybala è andato a Udine a trovare il suo amico De Paul. Modi diversi per ritrovare un po' di pace, in vista del rush finale.